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03 лютого 2021, Київ 15:31
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Разумков про тероризм, санкції проти «каналів Медведчука» і тюрму (відео)

Разумков про тероризм, санкції проти «каналів Медведчука» і тюрму (відео)
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Разумков про тероризм, санкції проти «каналів Медведчука» і тюрму (відео)

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, прокоментував санкції проти «телеканалів Медведчука» і підтвердив, що утримався під час голосування РНБО щодо них. Українські провайдери почали вимикати «112 Україна», Zik та NewsOne. Віктор Медведчук, один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», у відповідь на запитання Радіо Свобода заперечив зв’язок цих телеканалів з Росією.

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