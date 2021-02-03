Разумков про тероризм, санкції проти «каналів Медведчука» і тюрму (відео)
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, прокоментував санкції проти «телеканалів Медведчука» і підтвердив, що утримався під час голосування РНБО щодо них. Українські провайдери почали вимикати «112 Україна», Zik та NewsOne. Віктор Медведчук, один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», у відповідь на запитання Радіо Свобода заперечив зв’язок цих телеканалів з Росією.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
Сім чудес Трипільської культури. Куди ж поділися трипільці?
-
-
-
-
-
Віталій Портников
Мовний закон України. Чому влада Росії лякає ним російських громадян?
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ