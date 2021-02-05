Разумков про своє відео на фейсбуці: давайте не шукати підтекст

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує, що почав готуватися до парламентських виборів.

Журналісти видання «Бабель» запитали в нього, чи можна вважати оприлюднений цього тижня ролик за участі Разумкова підготовкою до виборів.

«Парламентських виборів поки не намічається... Ви ж самі кажете, що в минулому я політтехнолог. Так ось, до виборів потрібно починати готуватися наступного дня після попередніх. Але працювати в цьому напрямку у мене сьогодні мети немає. Питань, які потрібно вирішувати в цьому кабінеті, вистачає. Президентські вибори за Конституцією найближчим часом теж не повинні проходити», – сказав Разумков.

За словами голови Ради, відео розраховане на його підписників. Він закликав «не шукати підтекст».

Наступні чергові парламентські та президентські вибори заплановані на 2024 рік.