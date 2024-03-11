Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» України Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Фільм вже отримав низку нагород – зокрема, приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Санденс», а також BAFTA – премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Про значення цієї події для України у коментарі для Радіо Свобода розповіли кінокритикиня Лєна Чиченіна та режисер Валентин Васянович.