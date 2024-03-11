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«Це абсолютно заслужена перемога»: режисер та кінокритикиня про перший в історії «Оскар» України (відео)

«Це абсолютно заслужена перемога»: режисер та кінокритикиня про перший в історії «Оскар» України (відео)
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«Це абсолютно заслужена перемога»: режисер та кінокритикиня про перший в історії «Оскар» України (відео)

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Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» України Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Фільм вже отримав низку нагород – зокрема, приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Санденс», а також BAFTA – премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Про значення цієї події для України у коментарі для Радіо Свобода розповіли кінокритикиня Лєна Чиченіна та режисер Валентин Васянович. 

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