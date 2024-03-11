«Непридатний» Залужний: що стоїть за звільненням із військової служби колишнього головнокомандувача

Як Залужний і Шаптала стали «непридатними»?

Видання «Дзеркало тижня» написало, що ексголовнокомандувача ЗСУ Залужного у лютому звільнили з військової служби за підсумками проходження ВЛК.

Пізніше президент Зеленський запропонував призначити його послом у Великій Британії. За даними видання «Українська правда» також ВЛК визнала непридатним до служби колишнього голову Генштабу Сергія Шапталу.

Чи легко звільнитися з військової служби через ВЛК? І чи означає це, що повернутися у ЗСУ Залужному вже не вдасться?

Що Україна зможе з кількома F-16?

У липні в Україну доставлять лише шість літаків F16 із приблизно 45-ти, обіцяних європейськими союзниками, пише видання The New York Times.

Літати на отриманих винищувачах зможуть 12 українських пілотів, які пройшли відповідне навчання. Що ЗСУ зможуть з кількома літаками?

Перший «Оскар» для України, якщо «краще б не було»

Перший «Оскар» для українського фільму про Маріуполь: режисер Мстислав Чернов із командою отримали статуетку за документальну стрічку «20 днів у Маріуполі».

Фільм розповідає про облогу Маріуполя російськими військами у 2022 році. Команда зняла ці кадри, перебуваючи в місті, і вже отримала не одну нагороду за ці зйомки. Що означає цей «Оскар» для України?

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