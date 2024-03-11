Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Непридатний» Залужний: що стоїть за звільненням із військової служби колишнього головнокомандувача

illustrtation
illustrtation
  • Як Залужний і Шаптала стали «непридатними»?

Видання «Дзеркало тижня» написало, що ексголовнокомандувача ЗСУ Залужного у лютому звільнили з військової служби за підсумками проходження ВЛК.

Пізніше президент Зеленський запропонував призначити його послом у Великій Британії. За даними видання «Українська правда» також ВЛК визнала непридатним до служби колишнього голову Генштабу Сергія Шапталу.

Чи легко звільнитися з військової служби через ВЛК? І чи означає це, що повернутися у ЗСУ Залужному вже не вдасться?

  • Що Україна зможе з кількома F-16?

У липні в Україну доставлять лише шість літаків F16 із приблизно 45-ти, обіцяних європейськими союзниками, пише видання The New York Times.

Літати на отриманих винищувачах зможуть 12 українських пілотів, які пройшли відповідне навчання. Що ЗСУ зможуть з кількома літаками?

  • Перший «Оскар» для України, якщо «краще б не було»

Перший «Оскар» для українського фільму про Маріуполь: режисер Мстислав Чернов із командою отримали статуетку за документальну стрічку «20 днів у Маріуполі».

Фільм розповідає про облогу Маріуполя російськими військами у 2022 році. Команда зняла ці кадри, перебуваючи в місті, і вже отримала не одну нагороду за ці зйомки. Що означає цей «Оскар» для України?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Президент відреагував на заяву папи Римського про «білий прапор» 67519 views

2

У разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну – Орбан 52014 views

3

Голова МЗС Польщі запропонував папі Римському «закликати Путіна вивести війська з України» 43566 views

4

В Офісі президента кажуть, що процедура призначення Залужного послом у Британії «вже запущена» 37684 views

5

У Ватикані пояснили слова папи Франциска про «білий прапор», в УГКЦ заявили – Україна є «зраненою, але нескореною» 32629 views

6

Президент США відреагував на зустріч Орбана з Трампом 24211 views

7

«Вся Польща зупиниться»: фермери анонсували протест по всій країні 18930 views

8

Кулеба щодо заяви папи Римського: «Україна не підійматиме інших прапорів» 9407 views

9

Заступник голови НАЗК оцінив корупційні ризики Офісу президента 8905 views

10

Уночі «шахеди» атакували Одесу і Харків, є влучання – влада 8249 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG