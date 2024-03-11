Після двох днів тиші армія РФ штурмувала ЗСУ на лівобережжі Херсонщини – Сили оборони півдня

Російські війська після затишшя впродовж двох днів чотири рази штурмували позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, повідомляють 11 березня Сили оборони півдня у телеграмі.

У ЗСУ зазначили, що через «безповоротні та санітарні втрати» війська РФ відійшли на свої вихідні позиції.

«У ворога залишається головна мета – вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра», – йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що продовжують утримувати зайняті позиції та «здійснюють заходи щодо розширення плацдарму».

«Окупанти тримають темп активної аеророзвідки, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних модифікацій з уражаючими елементами. В Азовському морі на бойовому чергуванні так і залишається один корабель ворожого недофлоту», – повідомили Сили оборони півдня.

Читайте також: Окупанти поновлюють мінування на лівому березі Дніпра – ОК «Південь»

Напередодні керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що оборонні споруди на правому березі Дніпра Херсонщини облаштовані так, що у російської армії немає можливості навіть наблизитися до них.

На початку березня Гуменюк повідомляла, що російські військові «активізувалися» на Херсонському напрямку, але створення додаткових ударних угруповань не спостерігається. Вона зазначала, що «українські плацдарми на Кринках закріплені, але ворог продовжує їх штурмувати».