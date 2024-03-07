Окупанти поновлюють мінування на лівому березі Дніпра – ОК «Південь»

Російські військові наново розпочали мінувати захоплену частину лівобережної Херсонщини, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«Станом на зараз ми бачимо, що вони поновлюють практику замінування місцевості. Тобто на дуже великих ділянках відкритої місцевості облаштовують мінно-вибухові загородження. Це знов-таки мінні поля. «Зубів дракона» ми поки що не фіксували з боку Дніпра, але знаємо, що вони є на напрямку, де можливе просування Сил оборони суходолом, тобто – Запорізький напрямок», – сказала вона.

За словами речниці, в окупантів на півдні – потужна система зі щонайменше двох шарів більш глибокої оборони.



«Це окопи з залізобетонними конструкціями, з укріпленнями і додатковими бліндажами, укриттям. Таким чином, вони облаштували собі багатоешелонну оборону, яку, очевидно, розглядають як варіації для того, щоб діяти в умовах невідворотності просування Сил оборони», – додала вона.



Українські військові розуміють, наскільки потужні в окупантів фортифікації, каже Гуменюк.



«Усвідомлюючи це, ми говоримо про потребу далекобійної потужної зброї, яка зможе порушити їхні облаштування в глибоких тилах. Підірвавши тилове забезпечення, ми можемо далі воювати вже з більш послабленим ворогом», – зазначила речниця.