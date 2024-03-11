Через блокування автобусів консул виїхав на переговори до польських протестувальників у Дорогуську – Зварич

Український консул виїхав до пункту перетину кордону у Дорогуську через блокування польськими протестувальниками пасажирських автобусів, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

«У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні», – написав посол у фейсбуці.

За його словами, консул проведе «необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів».

Український посол наголосив, що рух легкового транспорту і пасажирських автобусів «повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод».

Перед цим міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси, що прямують до Польщі та з Польщі. За його словами, пасажирів затримують без будь-яких пояснень.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва. За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.