Остаточного порозуміння з урядом немає – польські фермери про зустріч із Туском

«Перелому» в переговорах прем’єр-міністра Польщі з фермерами не сталося, аграрії не почули чогось такого, щоб могло б спонукати їх зупинити страйк, сказав один із фермерів Анджей Соботінський після зустрічі з Туском 9 березня.

Зустріч голови польського уряду з лідерами фермерських організацій, які рівно місяць тому почали страйк і блокування польсько-українського кордону, тривала понад три години, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Премʼєр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо «Зеленого курсу». А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон», – повідомив фермер Анджей Соботінський.

За його словами, також Туск сказав, що допоможе за рахунок державних коштів скупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати, які б це мали бути суми.

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«Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема», – сказав Соботінський.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.

В уряді Польщі зустріч поки що не коментували. Минулого тижня голова польського уряду заявив про можливе тимчасове закриття польсько-українського кордону для товарообігу. За його словами, Україна теж до цього готова. Утім, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що ніхто з українського боку не веде переговори про закриття кордону, бо вільний кордон – це питання виживання у війні з Росією.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Зупиняти протести і блокаду кордону фермери не планують. Раніше повідомляли, що демонстрації триватимуть до 10 березня. Тепер називають нові терміни: акції можуть тривати аж до кінця квітня.

У Варшаві 6 березня відбувався генеральний страйк фермерів. Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою пішли до Сейму, сталися сутички, у МВС Польщі заявили про затримання понад пів сотні провокаторів.

В уряді Польщі раніше заявляли, що ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати збіжжя, яке є в залишку, – а це, за словами Дональда Туска, – дев’ять мільйонів тонн. Що ж до запровадження ембарго на російську і білоруську агропродукцію, то Сейм Польщі звернувся до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно, як Латвія.