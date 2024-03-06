У Варшаві сталися сутички фермерів-протестувальників з поліцією

У Варшаві біля будівлі парламенту сталися сутички фермерів-протестувальників з поліцією.



«У зв’язку з фізичною агресією щодо поліцейських з боку деяких учасників протесту... довелося застосувати прямі заходи примусу. Поведінка, яка загрожує безпеці наших офіцерів, включаючи кидання в них бруківки, не може сприйматися легковажно і вимагає твердої та рішучої відповіді», – повідомила місцева поліція у соцмережі Х.



У відомстві додають, що кілька офіцерів отримали поранення, затримані кілька десятків людей.

У Варшаві 6 березня почався генеральний страйк фермерів. Організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі: крім аграріїв, очікується участь лісників, мисливців, гірників.

Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою пішли до Сейму.

Офіційна позиція Варшави: ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати збіжжя, яке є в залишку – а це, за словами Дональда Туска, – дев’ять мільйонів тонн. Щодо запровадження ембарго на російську і білоруську агропродукцію, Сейм Польщі має намір звернутися до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно як Латвія.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Зупиняти протести і блокаду кордону фермери не планують. Раніше повідомляли, що демонстрації триватимуть до 10 березня. Тепер називають нові терміни: акції можуть тривати аж до кінця квітня.