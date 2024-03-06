У Варшаві почався генеральний страйк фермерів, організатори анонсують участь 100 тисяч людей

У Варшаві 6 березня почався генеральний страйк фермерів, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі: крім аграріїв, очікується участь лісників, мисливців, гірників.

Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою підуть до Сейму. Протест супроводжується гучними звуками сирен і дудок. Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, учасники акції палять вогонь і кидають петарди.

Вимоги аграріїв незмінні – вони виступають проти європейського «зеленого курсу», а також вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України.

У Варшаві посилені заходи безпеки. Поліція з собаками оглядають зупинки громадського транспорту, каналізаційні решітки і сміттєві баки.

Фермери сподіваюся, що хтось із уряду вийде до них на розмову. Але премʼєр Дональд Туск напередодні запросив фермерів на другий етап переговорів аж у суботу, 9 березня.

Офіційна позиція Варшави: ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати збіжжя, яке є в залишку – а це, за словами Дональда Туска, – дев’ять мільйонів тонн. Щодо запровадження ембарго на російську і білоруську агропродукцію, Сейм Польщі має намір звернутися до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно як Латвія.

Щодо торгівельних взаємини з Україною, то тут наразі немає якогось єдиного бачення: премʼєр казав і про введення певних квот, які б були прийнятними для польського фермерства, а також не відкидав тимчасового закриття кордону з Україною для товарообігу.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Зупиняти протести і блокаду кордону фермери не планують. Раніше повідомляли, що демонстрації триватимуть до 10 березня. Тепер називають нові терміни: акції можуть тривати аж до кінця квітня.

27 лютого фермери провели у Варшаві перший марш, тоді до столиці Польщі приїхали 10 тисяч протестувальників. Через два дні аграрії мали зустріч з премʼєром Дональдом Туском.