«Блокада абсолютно безглузда»: Шмигаль про кризу на кордоні з Польщею

Блокування кордону польськими аграріями «абсолютно безглузде», адже понад 90% експорту України йде морем або через дунайські порти. Таку позицію щодо протестів на польсько-українському кордоні висловив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкової пресконференції.

Він нагадав, що українська сторона запропонувала польській 5 кроків для вирішення ситуації. Серед них, зокрема, необхідність припини експорт зерна і продовольства з Росії і Білорусі до ЄС та самої Польщі.

За словами Шмигаля, від блокади кордону польськими фермерами більше збитків зазнає Польща, а не Україна.

«Абсурдність цієї ситуації в тому, що Польща втрачає більше, ніж втрачає Україна. Питання в тому, що втрати України сьогодні оплачуються кров'ю наших людей, в тому числі і фермерів, які гинуть на полях від мін, від обстрілів, втрачають свою техніку. Тому тут навіть не в економічних збитках питання, а в моральному аспекті», – розповів прем'єр.

Також, як заявив Шмигаль, попри протести, на кордоні з Польщею не були затримані жодні гуманітарні чи військові вантажі.

«Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну. Ось ці випадки, які голосно в telegram-каналах роздуваються, це не військові техніка. Це комерційні автомобілі, які везуть під різним виглядом», – сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр-міністр наголосив, що повернення України «до довоєнних рамок» неможливе.

«Україна зробила величезний прогрес на шляху до євроінтеграції. Сьогодні ми вже знаходимося навіть не в статусі угоди про асоціацію, а в статусі перемовин. Це вже юридично інший статус. Тому Єврокомісія, я переконаний, на ці умови не піде. Це вже юридично неможливо», – зазначив очільник українського уряду у розмові з журналістами.

Працювати продовжують на платформі Єврокомісії та Координаційної Ради. Прем'єр каже, що «до 28 березня хотілося б розв'язати цю кризу».

Також Шмигаль додав, що міжурядова українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня і до неї уряд «дуже предметно готується».

Підсумовуючи, Денис Шмигаль зазначив, що ситуація на кордоні нині є контрольованою, протести мирними, а випадки вандалізму щодо українського зерна розслідує польська сторона.

«Я переконаний, винні будуть покарані і переконаний, що це не позиція польських фермерів, не позиція польського суспільства, власне так вчиняти з українським зерном. Ми розуміємо, що Росія тут має надзвичайно високий вплив», – сказав очільник українського уряду.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.