Кількість міністерств в Україні скоротять на третину – Шмигаль

В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня.

«Ми вже почали це робити. І в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій», – сказав очільник уряду.

Шмигаль повідомив, що всі допоміжні адміністративні функції мають бути зосереджені у так званому «центрі уряду», над створення якого зараз працюють.

Прем’єр зауважив, що міністерства повинні мати невелику кількість «дуже якісних, кваліфікованих спеціалістів», які «формуватимуть державну політику».

«Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку в кадровій, бухгалтерській сфері. Але також центр уряду має якісно і швидко готувати документи, які потрібні для того або іншого міністерства», – пояснив він.

Шмигаль зазначає, що уряд планують скоротити до 15-16 міністерств.

«Це оптимальна кількість, щоб бути більш скоординованими і швидкими. Треба бути менш бюрократичними, скоротити певну кількість людей», – додав очільник українського уряду.

Водночас він не повідомив, які міністерства підпадуть під скорочення.

На початку лютого президент України Володимир Зеленський визнав, що розмірковує про «перезапуск напряму керівництва країною». «Коли ми говоримо про це (ідеться про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного), я маю на увазі заміну цілої низки керівних осіб держави, не тільки в окремому секторі», – зазначив Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу RAI.

Наразі в Україні працює 20 міністерств.