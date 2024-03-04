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Шмигаль не бачить утисків опозиції щодо відряджень за кордон

«Якщо в Верховній Раді існують певні параметри того, як народні депутати України мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, цих правил треба дотримуватися», – Шмигаль
«Якщо в Верховній Раді існують певні параметри того, як народні депутати України мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, цих правил треба дотримуватися», – Шмигаль

Жодних утисків опозиції в країні не бачить прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Таку позицію він озвучив під час підсумкової пресконференції у відповідь на запитання кореспондентки Радіо Свобода про дискримінаційну практику обмежень виїзду за кордон для народних депутатів із опозиції.

За його словами, нині, в умовах повномасштабної війни в Україні, пріоритетом має бути дотримання чинного законодавства, і незалежно від статусу «будь-яка особа має чітко дотримуватись закону».

«Якщо в Верховній Раді існують певні параметри того, як народні депутати України мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, цих правил треба дотримуватися. Я переконаний, що всі народні депутати відповідно в цих параметрах сьогодні живуть, працюють і абсолютно користуються відповідною законодавчою базою», – сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль не бачить утисків опозиції щодо відряджень за кордон (відео)
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Шмигаль не бачить утисків опозиції щодо відряджень за кордон (відео)

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Підсумовуючи, прем’єр заявив, що «як громадянин» утисків опозиції не бачить.

«З моєї сторони, як громадянина України, коментарів щодо утисків опозиції, когось кудись не пускають чи щось забороняють – я не бачу. Я це як громадянин зараз кажу, не як чинний прем’єр-міністр», – додав очільник українського уряду.

Раніше експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявляв, що влада зірвала його участь у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками у Польщі та Ізраїлі.

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