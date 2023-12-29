Порошенко «їхав на кордон, знаючи, що його не випустять» – Корнієнко

П’ятий президент і чинний народний депутат Петро Порошенко «їхав на кордон, знаючи, що його не випустять» з України, стверджує перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Про це він заявив в інтерв’ю «Свобода Live».

«За день до цього ми ознайомили його фракцію і комітет, де він працює, із моїм розпорядженням про скасування розпорядження Стефанчука (щодо відрядження – ред.)», – зазначив Корнієнко.

Посадовець також сказав, що зараз триває судовий процес, у якому відповідачем, крім нього, є також Державна прикордонна служба, що Корнієнка «трошки непокоїть».

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«Там є достатньо великі фінансові вимоги… Це компенсація. Мільйон гривень, які Петро Олексійович нібито витратив (ми ще не знаємо це), на білети себе і своєї команди. Чомусь мова йде і про команду. І він спрямував на дві частини цю вимогу – до мене і до прикордонників. Щодо моїх доходів – він може розуміти їх із декларації, наприклад, минулої, або я подам скоро актуальні якісь. Але з прикордонників стягати 500 тисяч гривень, яким люди там теж скидаються на ті ж самі мавіки і так далі, ну, це якось... Трохи для мене дивно звучить», – пояснив перший віцеспікер.

Він каже, що діяв у межах чинного законодавства, а також зазначає, що того ж дня підписав розпорядження двом представникам фракції «Європейська Солідарність».

«У нас дуже багато відряджень. Дуже багато. Сотні. І я думаю, що більше половини – це не монобільшість. В монобільшості немає стільки людей, які їздять у відрядження», – сказав Корнієнко.

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Раніше Порошенко публічно не робив заяв про намір судитися щодо компенсації збитків, спричинених скасуванням його поїздки за кордон.

Петро Порошенко заявив, що зранку 1 грудня його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, він мав заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США та Сейму Польщі.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто 4 грудня заявив, що Порошенко мав намір зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який має тісні контакти з Кремлем і виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС.

2 грудня в СБУ повідомили про те, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України». Партія Порошенка «Європейська солідарність» назвала пояснення Служби безпеки «неправдивим».