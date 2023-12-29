«Як нам допоможе виграти війну батальйон із 200 депутатів?» – Корнієнко про ідею відправити нардепів на фронт

Юридичних підстав відправляти депутатів на фронт немає. Про це в інтерв’ю інтерв’ю Радіо Свобода сказав перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання про можливість такого рішення.

«Напевно, в законі про воєнний стан і про військове зобов’язання ми можемо забрати відстрочку (для депутатів – ред.). Але я не впевнений, що Конституція це дозволить… Я не знаю, як цього досягти, але це запит на те, щоб депутати менше давали приводів їх вважати кимось поганим, цей запит точно є в суспільстві», – сказав посадовець.

На думку Корнієнка, недієздатний парламент України – це «мрія Росії», яка поставить під загрозу процес євроінтеграції.

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«90% технічної складової євроінтеграції – це голосування… Якщо парламент поступово буде втрачати депутатів, то він рано чи пізно дійде до відмітки в 300. І це не буде відповідати критеріям вступу в ЄС, НАТО і так далі… Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати, і ми не будемо просуватися по іншим цілям?» – спитав він.

Днями колишній народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко, коментуючи новий законопроєкт щодо змін у мобілізації, вказав на те, що ним парламент «направить на фронт ще кілька сотень тисяч людей, з яких якась частина загине». Відтак він запропонував народним депутатам направити по 10% чоловіків від кожної фракції на фронт на пів року, «щоб показати іншим громадянам, як треба робити».

Після початку повномасштабного вторгнення низка народних депутатів, таких як Роман Лозинський і Роман Костенко («Голос») та Михайло Забродський («Європейська солідарність») долучилися або повернулися до Збройних сил України. У вересні 2023 року видання «Чесно» також дослідило, скільки депутатів місцевих рад пішли на фронт.

З іншого боку, видання NGL.media днями оприлюднило дані, за якими щонайменше троє колишніх народних депутатів виїхали за кордон як волонтери й не повернулися.