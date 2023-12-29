Вимог щодо прозорих конкурсів немає: Корнієнко про те, чому Піщанська може очолити Рахункову палату

Проблеми з призначенням чотирьох членів рахункової палати до завершення реформи немає, вважає Перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Про це він сказав у інтерв’ю «Свобода live».

«Точно серед цих чотирьох людей є фахові люди з англійською, з міжнародним досвідом. Може, не у всіх там англійська Intermediate, але точно за цими критеріями вони підходять. Більшість у Рахунковій буде людей, обраних за іншими підходами, на прозорому конкурсі, хоча цей теж там не закритий був і так далі. Я тут не бачу жодної проблеми», – сказав Корнієнко.

Посадовець не впевнений, що реформу Рахункової палати, яку вимагають провести міжнародні партнери, вдалося б проголосувати до березня 2024 року. Так він пояснив призначення чотирьох членів Рахункової палати без конкурсу, всупереч рекомендаціям послів G7.

Читайте також: «А чому це має представляти президент?» – Корнієнко про законопроєкт про мобілізацію, депутатів в окопах і судовий позов від Порошенка

«Наступні сім членів будуть за конкурсом, за новим законом… Ми призначили, тому що закінчився конкурс, і треба було призначити, і не можна було його не закінчити. А сам конкурс був прозорий, були прозорі співбесіди, це все можна на Ютубі подивитися, воно все є», – сказав Корнієнко.

Коментуючи голосування за призначення керівницею Рахункової палати Ольги Піщанської, яка є подругою родини президента Зеленського, Корнієнко сказав, що не отримував вказівки з Офісу президента голосувати за цю кандидатуру.

Він також зазначив, що стосовно неї не виникало багато критичних питань на попередній посаді, та додав, що англійською мовою «вона на співбесіді володіла».

Читайте також: «Як нам допоможе виграти війну батальйон із 200 депутатів?» – Корнієнко про ідею відправити нардепів на фронт

«Щодо голови Рахункової палати, взагалі, вимог про прозорі конкурси я щось не бачу. Це колегіальний орган все одно. Він не є там якби сильно... Це не міністр. Це інша трошки історія», – сказав перший заступник голови парламенту.

Рахункова палата – орган, що контролює надходження і використання бюджету та міжнародної допомоги зокрема. 19 грудня посли G7 висловили стурбованість наміром призначити нових членів до ухвалення закону про реформу.

Попереднього голову Рахункової палати Валерія Пацкана відправили у відставку у квітні 2023 року.

21 грудня Верховна Рада призначила нових членів Рахункової палати: Ольгу Піщанську, Кирила Клименка, Сергія Ключка та Єлизавету Пушко-Цибуляк. За даними медіа, саме Піщанська може очолити орган.