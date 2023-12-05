Порошенко повідомив, про що хотів поговорити на Заході в перебігу зустрічей, на які не зміг виїхати з України

Експрезидент України, керівник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що планував під час особистих зустрічей в Європі та Америці переконувати членів американського Конгресу та представників країн ЄС проголосувати за надання допомоги, якої Україна гостро потребує. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі «Голосу Америки».

«Ресурсів, які були покриті американськими коштами, залишилося тільки на один тиждень. І українські воїни, і українська нація чекають боєприпасів, чекають необхідного обладнання для боротьби за свободу, за демократію, тому що це війна за свободу і демократію, а не тільки за український суверенітет», – сказав Порошенко.

Він назвав наступні 10 днів «найважливішими днями в нашій історії».

«Це дуже вузьке вікно можливостей для запуску процесу переговорів про вступ до Європейського союзу. І дуже важлива робота у Вашингтоні для мотивації голосування Конгресу за пакет у 61 мільярд для Збройних сил України та для фінансування боротьби України з російською агресією», – сказав Порошенко.

Петро Порошенко заявив, що зранку 1 грудня його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США та Сейму Польщі.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Порошенко мав намір зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який має тісні контакти з Кремлем і виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС.

2 грудня в СБУ повідомили про те, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України». Партія Порошенка «Європейська солідарність» назвала пояснення Служби безпеки «неправдивим».