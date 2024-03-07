У МВС Польщі заявили про затримання понад пів сотні провокаторів після протестів у Варшаві

Після вчорашнього багатотисячного протесту фермерів у Варшаві затримали 55 осіб, повідомив 7 березня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. За його словами, – це провокатори, які після того, як організатори закінчили маніфестацію, атакували поліцію.

Голова МВС додав, що 26 правопорушників поводилися особливо агресивно, приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

Як заявив Кервінський, після того, як дійшло до ескалації, працівники поліції повелися професійно й адекватно до ситуації.

«Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо», – наголосив міністр. Він не уточнив, хто саме ці люди, яких професій і звідки приїхали на протест.

За даними міністра, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови і перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.

На запитання журналістів, чи були задіяні у провокаціях російські громадяни чи якісь російські впливи, міністр відповів, що якщо буде така інформація, то повідомить про це згодом.

На одному з відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як один із поліцейських піднімає якийсь предмет із землі і кидає у бік протестувальників. Щодо цього випадку триває розслідування, повідомили у МВС.

Також, за даними правоохоронців, до поліції звертаються мешканці, які скаржаться, що мітингарі вривалися на балкони і руйнували приватне майно.

Напередодні в МВС Польщі повідомляли про затримання 23 осіб.

У Варшаві 6 березня відбувався генеральний страйк фермерів. Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою пішли до Сейму.

Офіційна позиція Варшави є такою: ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати збіжжя, яке є в залишку, – а це, за словами Дональда Туска, – дев’ять мільйонів тонн. Що ж до запровадження ембарго на російську і білоруську агропродукцію, то Сейм Польщі має намір звернутися до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно, як Латвія.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Зупиняти протести і блокаду кордону фермери не планують. Раніше повідомляли, що демонстрації триватимуть до 10 березня. Тепер називають нові терміни: акції можуть тривати аж до кінця квітня.

27 лютого фермери провели у Варшаві перший марш, тоді до столиці Польщі приїхали 10 тисяч протестувальників. Через два дні аграрії мали зустріч з премʼєром Дональдом Туском.