Під час протесту фермерів у Варшаві затримали 23 «провокаторів» – МВС Польщі

За участь у сутичках із поліцією у Варшаві затримані 23 особи, яких міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський назвав «провокаторами».

«Більшість фермерів приїхала сюди, щоб справді протестувати. Але, на жаль, були також бандити, які нападали на поліцію. 23-х провокаторів затримали. і ви будете мати повну інформацію, ким вони є і чи приїхали вони мирно протестувати», – написав міністр у мережі Х.

У столичній комендатурі поліції повідомили, що внаслідок сутичок із протестувальниками постраждали четверо правоохоронців, вони зазнали незначних ушкоджень.

Під час генерального страйку фермерів у Варшаві 6 березня дійшло до сутичок. Демонстранти кидали в поліцію бруківку та піротехніку. За інформацією столичної поліції, протестувальники намагалися прорватися до Сейму, але правоохоронці їм перешкодили. Використовуючи сльозогінний газ та кийки, поліція відтіснила натовп від будинку парламенту.

У Варшаві 6 березня почався генеральний страйк фермерів. Організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі: крім аграріїв, очікується участь лісників, мисливців, гірників.

Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою пішли до Сейму.

Офіційна позиція Варшави є такою: ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати збіжжя, яке є в залишку, – а це, за словами Дональда Туска, – дев’ять мільйонів тонн. Що ж до запровадження ембарго на російську і білоруську агропродукцію, то Сейм Польщі має намір звернутися до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно, як Латвія.