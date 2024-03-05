«Мають потенціал для зростання» – Кубраков заявив про експорт у 2024 році майже 4 тонн вантажів через порти на Дунаї

З початку року Україна через дунайські порти експортувала 3,7 млн тонн вантажів, з них 2,5 млн тонн – це зернові та олія, повідомив віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, українські порти на Дунаї мають потенціал для зростання.



Міністр додав, що Україна пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею.

У лютому Олександр Кубраков заявив, що Київ планує створити новий шлях для експорту через нижній Дунай, «оскільки Румунія є «більш передбачуваною», ніж польський кордон». Тоді ж повідомлялось, що обсяги експорту через Дунай для України складають 1,2-1,8 мільйонів тонн на місяць.

Посол України в Польщі Василь Зварич 26 лютого, коментуючи кампанію польських фермерів проти української агропродукції, зауважив, що нині зерно з України йде через Польщу лише транзитом – це 5% від загального експорту українського зерна, основним залишається «зерновий коридор» через Чорне море та Дунай.

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Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.



