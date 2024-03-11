Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси, що прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів затримують без будь-яких пояснень, повідомив у мережі Х міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Такі дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально вразливі категорії, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, а також люди, які їдуть транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає неприйнятною для цивілізованого світу», – написав Кубраков.

Водночас міністр не уточнив, на яких саме пунктах пропуску зафіксовані випадки зупинок пасажирського транспорту.

Раніше польські протестувальники блокували рух виключно для вантажного транспорту.

Державна прикордонна служба України повідомила, що 11 березня протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску «Угринів» в напрямку Польщі, а на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

3 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.