«Вся Польща зупиниться»: фермери анонсували протест по всій країні

Польські фермери анонсують акцію протесту по всій країні 20 березня.

«Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, і кожній ґміні, в кожному повіті. Від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності», – зазначив 9 березня після зустрічі з премʼєром-міністром Дональдом Туском фермер Станіслав Барна, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Відомо, що наступна зустріч у форматі «уряд-феремери» призначена на понеділок. У ній візьме участь приблизно 10 представників від аграріїв. На цій зустрічі мають напрацювати механізм компенсацій за зерно, яке залишається на складах у фермерів.

Водночас заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак зазначив на необхідності «забрання» з ринку близько 4-5 мільйонів тонн збіжжя.

«Це потрібно для того, щоб в новий сезон увійти з «чистого аркуша». Тут є декларація з боку уряду, що на це будуть виділені кошти. Як буде виглядати ця схема? Ми пропонуємо в понеділок фермера ще раз спільно сісти до розмови, щоб випрацювати схему скупу збіжжя чи форму виплати грошей, в якій кількості вони потраплять до фермерів. Я знаю, що це буде складна зустріч, складна розмова. Маємо певні фінансові рамки яких маємо притримуватися», – сказав він.

Також Колодзейчак повідомив, що відбудуться переговори з українською стороною, їх проводитиме міністр розвитку і технологій Кшиштоф Гетьман і міністр сільського господарства Чеслав Секерський, але точної дати перемовин не назвав.

«Мусимо обмежити наплив сільськогосподарських товарів з України до Польщі і українська сторона теж мусить розуміти, що це добре для них, щоб можна було підтримувати польсько-українські взаємини. Але мусимо це зробити в максимально нормальний, людський, дипломатичний спосіб, бо не хотіли б щоб хто-небудь, будь-які держави чи якісь люди використовували це кажучи, що Україна має проблему на фронт, бо Польща щось робить. Ми насправді у важкій ситуації», – додав Колодзейчак.

3 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.