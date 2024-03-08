Шмигаль обговорив із віцеголовою Єврокомісії розблокування українського експорту

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом – про це він повідомив 8 березня.

За словами голови уряду, розмова стосувалася деблокування кордону, відновлення експорту та транзиту українських товарів. Шмигаль заявив, що Україна готова до подальших скоординованих кроків із сусідніми державами та Єврокомісією.

«Завдяки роботі Координаційної платформи з питань експорту української агропродукції маємо прогрес у виробленні спільних рішень. Також вітаємо залучення ЄІБ та ЄБРР до збільшення спроможності Шляхів солідарності, які є важливими для нашої економічної стійкості», – сказав він.

Шмигаль схвально відгукнувся про ініціативи Єврокомісії з продовження автономних заходів для лібералізації торгівлі. Він висловив сподівання, що Європарламент підтримає це питання без жодних правок.

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«Преференційний режим торгівлі між Україною та ЄС має спиратися на домовленості, побудовані на багаторічній основі. Потрібна подальша тарифна лібералізація в рамках Угоди про асоціацію», – додав голова уряду.

Крім того, за словами Шмигаля, учасники зустрічі обговорили підготовку до проведення дев’ятого засідання Ради асоціації Україна – ЄС та програму Ukraine Facility.

Раніше 8 березня Домбровскіс повідомив про приїзд до України, щоб «знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

3 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва. За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.