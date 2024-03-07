Через блокування кордону у Польщі близько 2300 вантажівок стоять у чергах – ДПСУ

На кордоні з Польщею у чергах чекають майже 2300 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажних транспортних засобів. Найбільше – це навпроти пунктів пропуску, як і раніше, «Краківець» та «Ягодин», – розповів речник в ефірі телемарафону 7 березня.

Демченко зазначив, що польські фермери продовжують майже повністю блокувати рух для вантажівок у пункті пропуску «Ягодин». В бік України за добу перетнули кордон лише 50 вантажівок. Також досить складна ситуація, за його словами, на пункті пропуску «Шегині».

«Якщо з п’ятниці по понеділок вони взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то з понеділка хоч і пропускають, але мізерну кількість вантажних транспортних засобів. До прикладу, за минулу добу на в’їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало 20 вантажівок, а в бік Польщі лише три вантажівки», – каже Демченко.

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що блокування кордону польськими аграріями «абсолютно безглузде», адже понад 90% експорту України йде морем або через дунайські порти.

Він повідомив, що українська сторона запропонувала польській п’ять кроків для вирішення ситуації. Серед них, зокрема, необхідність припинити експорт зерна і продовольства з Росії і Білорусі до ЄС та самої Польщі.