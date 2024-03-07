Гній у центрі Праги: чеські фермери знову вийшли на протест

У Празі 7 березня знову відбувся протест чеських фермерів. Мітингарі висипали гній перед будівлею уряду і вимагали кращих умов для фермерів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Вранці між протестувальниками і поліцією виникла невелика сутичка.

Акцію протесту скликали сьогодні представники Аграрної палати Чехії та Сільськогосподарської спілки. За оцінками організаторів, на вулиці Праги вийшло близько 3500 осіб і виїхали близько 700 тракторів та іншої техніки.

Одна з вимог – підтримка інтересів фермерів у зв’язку з торговельною угодою з Україною, а загалом протестувальники мали п’ять вимог, повідомляє чеське видання Novinky. Серед них – підтримка зайнятості у сільській місцевості, перегляд оподаткування землі та збільшення термінової допомоги фермерам.

Також видання повідомило про сутичку з поліцією наприкінці акції. Вказано, що один із учасників, імовірно, у стані алкогольного сп’яніння, прорвав шлагбаум перед урядовою установою. Тоді поліцейські знешкодили його і затримали.

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, уряд не піддасться тиску фермерів. Прем’єр-міністр назвав протест шантажем, і висловив готовність до розмови, але за столом переговорів.

«Я не маю наміру, і ще раз кажу це для себе і для уряду, піддаватися тиску, шантажу, перекриттю вулиць, як ми бачимо сьогодні в Празі», – цитують Фіалу Novinky.

Минулого разу чеські фермери виходили на протест у Празі 19 лютого. Тоді демонстранти зібралися перед будівлею Міністерства аграрної політики з вимогами покращити умови для чеських аграріїв і стягнули до столиці понад 500 одиниць сільськогосподарської техніки.

Також чеські фермери продовжили акцію протесту проти екологічних вимог у сільському господарстві та проти імпорту з країн поза ЄС на кордонах країни. 23 лютого близько трьох тисяч одиниць сільгосптехніки вирушили на прикордонні переходи зі Словаччиною, Польщею й Німеччиною, щоби доєднатися до протесту колег з інших країн.

У вересні минулого року представники міністерств сільського господарства Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Вони заявили, що частина транспортованого зерна залишається в таких країнах, як Польща, і шкодить місцевим фермерам, оскільки воно набагато дешевше, ніж місцеве зерно.

У Польщі фермери продовжують блокувати пункти пропуску з Україною.