ДПСУ: польські протестувальники сьогодні не пропускатимуть вантажівки до Польщі через Угринів

Триває обмеження руху для вантажівок через українсько-польський кордон, повідомляє Державна прикордонна служба 11 березня.

«Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску «Угринів» в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини», – заявляє відомство.

Також, за даними прикордонників, протестувальники 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець».

На пунктах перетину «Дорогуськ-Ягодин», «Зосін-Устилуг», «Долгобичув-Угринів», «Хребене - Рава-Руська», «Медика-Шегині» обмеження руху для вантажних автомобілів тривають.

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Згодом ДПСУ повідомила, що перед пунктом пропуску «Зосін-Устилуг» учасники протесту планують не пропускати жодної вантажівки.

«На в’їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини», – додали прикордонники.

3 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва. За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.