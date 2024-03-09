Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зобов’язав міністерство сільського господарства представити програму допомоги, яка має мінімізувати надлишок збіжжя. Рішення повинно бути готове до середи, 15 березня. Про це інформує його канцелярія на офіційній сторінці.

Цього ж дня, за даними канцелярії, мають вже бути відомі рішення Єврокомісії щодо «Зеленого курсу». Глава уряду наголосив, що домагатиметься від Європейської комісії впровадження можливість застосування положень про пом’якшення «Зеленої угоди» ще у 2024 році.

Крім того, на зустрічі з польськими фермерами Туск заявив, що «не закриватиме польський кордон для товарів з-за меж Євросоюзу», але намагатиметься переконати Єврокомісію щодо «Зеленого курсу», який накладає обмеження на аграріїв. Він пропонує фермерам підтримку з бюджету, але їх це не влаштовує.

3 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Раніше стало відомо, що польські фермери анонсували акцію протесту по всій країні на 20 березня.