Давня мрія чи заслання? Що експерти говорять про призначення Залужного послом у Британії?

Чи дійсно посада посла у Великій Британії – щире бажання Валерія Залужного? Відповідь на це запитання може дати тільки особисто колишній головком, в один голос кажуть експерти. Він не має дипломатичного досвіду – хоча заочно закінчив магістерську програму з міжнародних відносин в Острозькій академії, а рівень його контактів із представниками політичної еліти Великої Британії – достеменно не відомий.

Хоча, як пише The Gardian – у Залужного склалися тісні особисті стосунки зі своїм британським колегою, адміралом сером Тоні Радакіним.

І хоча Україна вважає Велику Британію одним зі своїх найближчих союзників, посада українського посла у Лондоні була вакантною протягом місяців. Зеленський звільнив колишнього посла Вадима Пристайка у липні 2023 року після того, як той публічно заявив, що сарказм між союзниками недопустимий. На Банковій це сприйняли як докір особисто Зеленському через його невдалі висловлювання.

В принципі, рішення про відправку Валерія Залужного послом у Велику Британію відповідає обіцянці Зеленського залишити колишнього головкома у своїй команді. Але водночас, цим рішенням Зеленський усуває Залужного з України, де ексголовоком вважається єдиними реальним суперником президента, за умови, що відбудуться вибори, пише The Gardian.

Але чи це дійсно так? У чому справжня причина звільнення і зміни професії? Дев'ятого березня стало відомо про звільнення Валерія Залужного з військової служби, про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерела у Міноборони України. А перед цим видання ZN.UA, також із посиланням на джерела, повідомило, що Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії, і в лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби.

За даними видання, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

Про щирість рішення Залужного піти у дипломатію, політичні наслідки такого призначення для Офісу президента, а також про те як у самій Великій Британії поставились до такої новини Радіо Свобода поговорило із експертами: політологом Володимиром Фесенком та керівницею Української програми Chatham House Орисею Луцевич.

Банкова позбувається «популярного генерала»?

Володимир Фесенко, політолог: «Ні, от я спростовую цей аргумент. А що, він припинить бути потенційним конкурентом? Зараз він не є конкурентом. Зверніть увагу. Зараз, саме зараз, він не є конкурентом. Тому що у нас він не бере активної публічної участі в політичному чи інформаційному просторі.

Дивіться, місяць жодних коментарів, інтерв'ю і так далі. Я, до речі, вважаю, що це правильно. І це інтригу тримає, і він поза політичною боротьбою. Він не асоціюється з політикою. А його величезні рейтинги – це не політичні рейтинги. От якраз це дозволяє йому зберігати цей рейтинговий потенціал на майбутнє. А так, якби він включився в політику, в різні там змагання, політичні конфлікти, я думаю, що ситуація поступово, але почала б мінятися.

Тому, от, він не бере участі зараз в політичному процесі. Виборів у нас зараз немає. Тому, поки він не конкурент, але так чи інакше його вже розглядають як конкурента, потенційного конкурента Зеленському. І в цьому статусі він залишиться й далі, де б він не був. Тим більше в Лондоні. Його так і будуть розглядати. Поки не настане пора виборів, і він не буде визначатися – піде він на вибори чи не піде він на вибори.

Так що Лондон абсолютно не заважає його умовному віртуальному статусу конкурента Зеленського».

Дипломатична служба – щире бажання Залужного?

Володимир Фесенко: «Я думаю, що отут я ризикну припустити. Оскільки він свого часу, хай заочно, але навчався міжнародним відносинам, ну, мабуть, йому було цікаво. Він же пішов не на соціологію, не на піар, не просто на політологію, на міжнародні відносини пішов. Значить, йому було цікаво. Коли про заслання кажуть, я так жартами кажу, що у нас зараз більша частина наших політиків з радістю поїхали б у таке «заслання».

У нас зараз більша частина наших політиків з радістю поїхали б у таке «заслання»

Нагадаю, до речі, знаєте, де у нас величезні апартаменти майже всіх наших олігархів? У Лондоні, так. Це світова столиця. Одна зі світових столиць. Там Chatham House, The Economist, The Guardian.., там багато інших установ. Лондонська школа економіки. Там такий центр інтелектуального і політичного життя. Думаю, що в умовах, коли зараз він поза межами ЗСУ, іти просто на викладацьку роботу, або, знаєте, вести переговори з політиками в умовах, коли невідомо, коли будуть ці вибори... А тут є, скажімо так, новий етап. Цікаве життя.

Він без радості йшов точно, ризикну припустити. Без радості він йшов з посади командувача ЗСУ, ну і взагалі з лав ЗСУ. Це точно було без радості.

Щодо Лондону, я думаю, йому цікаво. А далі, ну, подивиться і для себе буде вирішувати, наскільки це йому органічно. Це, до речі, буде його досвід взаємодії з великою політикою. Після чого він не буде визначатися, треба йому йти в політику чи не треба. Я думаю, інтерес до політики, певно, в нього є».

Як відреагували у Великій Британії на обрання Залужного на посаду посла у Лондоні?

Орися Луцевич, керівниця Української програми Chatham House:

«Як правило, це незвично, що обговорення цього призначення в Україні вже триває. В той час, як тут для загального експертного середовища і преси це було, скажімо, сюрпризом. Адже ці чутки про його призначення ходили в Україні, а не у Великій Британії.

Репутація Залужного дуже хороша тут. Він відомий як успішний досить генерал, який публікувався на шпальтах дуже престижних видань, таких як The Economist. Тому він, безумовно, є впізнавана людина».

Обрання Залужного послом у Великій Британії – політичне призначення, а не дипломатичне. Як до цього поставились у Великій Британії Орися Луцевич пояснила так:

Для Великобританії буде честь прийняти генерала Залужного як посла від України, адже це показує досить високий рівень довіри до цієї країни

«Кожна країна має свою традицію дипломатичної служби. Якщо, скажімо, взяти Сполучені Штати Америки, то посол Сполучених Штатів у Великобританії — це дуже часто є й політичне призначення. Як правило, це впливові багаті люди, які є великими донорами, до тої чи іншої партії, яка при владі. Для прикладу, Франція — це країна, яка має дуже сильну структуру бюрократичну. Ке д’Орсе – французьке Міністерство закордонних справ, просуває тільки кадрових дипломатів.

Ну, і Великобританія належить до країни, де йдуть в основному кадрові призначення людей, які досягають певного кар'єрного росту всередині самого Міністерства закордонних справ.

Але в даному випадку, я думаю, що це призначення сприйметься добре, адже це людина дуже високого рівня, військова людина з відзнаками, з найвищою відзнакою. І це для Великобританії буде честь прийняти генерала Залужного як посла від України, адже це показує досить високий рівень довіри до цієї країни і стратегічне значення двосторонніх зв'язків».

Які перспективи у Валерія Залужного стати ефективним послом у Великій Британії?

Якщо він буде так орієнтуватися швидко, як на полі бою, на полі дипломатичної битви, то я думаю, що він швидко зуміє опанувати нову професію

Орися Луцевич зазначає: «Я генерала Залужного особисто не знаю, але якщо він буде так орієнтуватися швидко, як на полі бою, на полі дипломатичної битви, то, я думаю, що досить швидко він зуміє опанувати і зрозуміти цю нову професію. Безумовно, це буде залежати від людей, до яких він буде дослухатися, які пріоритети він вибере, скажімо, для своєї каденції.

Але не забуваємо, що так само ці напрямки задає Київ. Адже посол в будь-якій країні фактично виконує директиви, які він отримує зі столиці. Тому тут до певної міри поле маневру досить обмежене. І мені цікаво, як насправді генерал буде себе почувати в цій ролі. Адже це до певної міри обмежує і публічні заяви, і напрямки діяльності».

Володимир Фесенко, коли говорив про мотивацію Офісу президента призначити Валерія Залужного послом саме у Велику Британію, зазначив, що його знання у військовій сфері стануть у нагоді на цій посаді.

«Я про мотиви Банкової можу вам сказати, як я їх розумію. З одного боку, в інтересах держави вони хочуть використати величезний міжнародний авторитет Залужного, – зауважує Фесенко. – Зокрема й тому, що у нас зараз з Великою Британією угода про співпрацю в безпековій сфері. Це означає, що це буде головний пріоритет. Оборона і безпекова співпраця. На 10 років, як мінімум. І він там, безумовно, може багато зробити. Тому що там і навчання у Великій Британії, постачання зброї, співпраця по євроатлантичній інтеграції, багато чого іншого. Отут він точно буде в пригоді. Але у нього повинні бути надійні дипломатичні помічники. Я не думаю, що в Україні вони вже є».