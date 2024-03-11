Швеція у НАТО: що ця країна дасть Альянсу і що це означає для України

Перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі 11 березня урочисто підняли прапор Швеції. Після 18 місяців очікування країна офіційно стала 32-м членом Альянсу, підсиливши його своїми підводними човнами, літаками винищувачами, та зробивши Балтійське море «озером НАТО». Що це означає для НАТО? І для самої Швеції?

Швеція приєдналася до НАТО майже на рік пізніше за Фінляндію, хоча країни подали заявку разом у травні 2022 року, через 2, 5 місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шлях Швеції до членства у найпотужнішому оборонному блоці світу гальмували Туреччина (вимагала реформи антитерористичного законодавства) та Угорщина (хотіла купити шведські літаки-винищувачі Gripen).

Генсек НАТО, Єнс Столтенберг, спілкуючись зі ЗМІ перед церемонією, назвав приєднання Швеції історичною подією, зважаючи на її 200-річний нейтралітет.

Я зовсім не очікував, що Фінляндія та Швеція будуть членами НАТО

«Коли я почав працювати на посаді генерального секретаря НАТО ще в 2014 році, я знав, що деякі країни Європи подають заявки на членство, такі як Чорногорія та Північна Македонія. І для мене велика честь бути генеральним секретарем, який сприяв членству цих двох країн. Але я зовсім не очікував, що Фінляндія та Швеція будуть членами НАТО під час мого перебування на посаді генерального секретаря», – сказав Єнс Столтенберг.

Він запевнив, що такий розвиток подій свідчить про те, що «двері НАТО залишаються відчиненими» і Росія не може впливати на ці процеси.

Не заперечив генсек НАТО і припущення журналістів, що наступним прапором, який піднімуть перед штаб-квартирою, стане український.

Путін отримав абсолютно протилежне

«Україна стане членом НАТО – питання не в тому чи це буде, а коли це буде. І зараз Україна ближче до членства ніж будь-коли. І це також демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив президент Путін, коли вторгся в Україну. Бо його ціль, як ви памʼятаєте, було стримати рух України до НАТО та ЄС. А також, він вимагав, щоб блок НАТО зробив декларацію, підписав угоду з Росією, що не буде узагалі розширюватися з рахунок будь-якої європейської країни. І тепер він отримав абсолютно протилежне», – сказав Єнс Столтенберг.

Внесок у безпеку

Швеція простягається на 1600 кілометрів з півночі на південь і має так само чималу берегову лінію. Країна має стати осередком військової діяльності в північній частині Європи, який з’єднає Швецію з іншими скандинавськими країнами Данією, Фінляндією, Ісландією та Норвегією – вперше в сучасній історії всі в одному військовому союзі.

«Це справді важлива подія - свого роду стала на своє місце відсутня частина пазлу, необхідна з точки зору європейської безпеки», – сказала у коментарі Радіо Свобода Крістін Берзіна, керуюча відділу Північної Європи Німецького Фонду Маршалла.

Стратегічне розташування

У Данії та Швеції є можливість потенційно у випадку війни закрити вихід до Балтійського моря

Експертка пояснила, якщо Росія вирішить використати свої сили у районі Санкт-Петербурга або Калінінграда для ведення війни з рештою країн НАТО, наявність Швеції у складі Альянсу, повністю інтегрованої в командні структури, дозволить НАТО більш ефективно контролювати все, що Росія намагається зробити у Балтійському морі.

«Його тепер часом називають «озером НАТО». Це не зовсім так, все не так просто. Але якщо подивитеся на те, що у Данії та Швеції є можливість потенційно у випадку війни закрити вихід до Балтійського моря (…), то можливості маневрування Росії у Балтиці будуть значно обмежені», – сказала Крістін Берзіна.

Ключовим у питанні безпеки в Балтійському морі стає острів Готланд, який є територією Швеції, але розташований лише за 300 кілометрів від Калінінграда.

На острові зведуть нові військові об’єкти, головну військову гавань буде розширено, а місцевий полк, розформований кілька років тому, буде повернутий до життя.

Швеція має також оновити свою залізничну мережу, щоб перевозити більші військові вантажі по країні. Друге місто та найбільший порт Швеції, Гетеборг, на західному узбережжі, також збільшить військову потужність, та ймовірно, стане головним центром і пунктом входу для військової техніки та військ НАТО.

Оборонна промисловість

Ще один аспект, за який у НАТО цінують Швецію, як нового члена, – це виробництво зброї. Швеція виготовляє все:

одномоторні літаки винищувачі Gripen ,

, гвинтівки Carl Gustav ,

, протитанкову зброю AT4 ,

, протикорабельні ракети RBS15

і підводні човни класу Gotland.

Військово-повітряні сили Швеції є найбільшими в скандинавських країнах і одними з найбільших у Європі, що налічують щонайменше 100 винищувачів.

«Повітряні сили Швеції є неймовірним активом для всього Альянсу, тому що вони можуть діяти як на півночі, так і вздовж східного флангу, над морем, і дуже сумісні з іншою авіацією нордичних країн», – зауважила Крістін Берзіна.

Окрему вагу становлять шведські підводні човни, здатні маневрувати у мілководді.

«Важливо те, що весь потенціал підводних човнів США та велика частина російського підводного флоту не можуть працювати в мілководному Балтійському морі. Швеція заповнює вирішальну прогалину в спроможності НАТО в регіоні Балтійського моря», – йдеться в огляді Wilson Center .

Окрім того, Швеція є одним із найбільших у світі експортерів зброї, особливо до Сполучених Штатів, і відома своєю керованою зброєю, піхотною протитанковою зброєю та бронетехнікою.

«Ми готувалися десятиліттями, і детально останні два роки. З цим членством Швеція повернулася додому – до співпраці демократій у сфері безпеки», – сказав на церемонії підняття шведського прапора прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.