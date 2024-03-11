Прапор Швеції урочисто підняли перед штаб-квартирою НАТО

Прапор Швеції у понеділок урочисто підняли перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. Країна офіційно приєдналася до альянсу 7 березня.

На церемонії була присутня розширена делегація Швеції: крім прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона та урядовців, до неї увійшли лідери шести політичних партій, а також принцеса Швеції Вікторія.



Відкриваючи церемонію, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав сьогоднішній день історичним.

«Зараз критичний час для спільної безпеки. Беручи до наших лав Швецію, ми показуємо, що двері НАТО відчинені. Кожна нація може обирати свій шлях. Наш шлях – демократія та безпека. Хоробрий народ України зараз бореться саме за ці цінності», – сказав він.



Прем’єр-міністр Крістерссон у своїй промові заявив, що Швеція «прийшла додому, до спільного дому». Він наголосив, що країна ще в 1994 році приєдналася до ініціативи Partnership for Peace і співпрацювала з НАТО у всіх великих навчаннях та заходах, а останні два роки активно готувалася долучитися до союзу.

«Жорстоке вторгнення Росії в Україну об’єднало шведів у переконанні, що повноцінне членство в НАТО – єдиний розумний вибір», – сказав він.



Крістерссон повідомив, що Швеція вдвічі збільшує свій військовий бюджет – з 1 січня він відповідає стандартам НАТО, становлячи 2% ВВП країни. Стокгольм також збільшує кількість військовослужбовців та нарощує партнерство армії з громадянською сферою.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, заявку Швеції тривалий час не схвалювали Туреччина і Угорщина.