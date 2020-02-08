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08 лютого 2020, Київ 08:40
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Посадки при Зеленському точно будуть – Віктор Чумак

Посадки при Зеленському точно будуть – Віктор Чумак
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Чому він більше не є головним військовим прокурором, але нагляд за виконанням законів у ЗСУ та інших структурах силовиків лишається серед його обов’язків? Коли відбудуться обіцяні свого часу Володимиром Зеленським посадки корупціонерів-можновладців? Коли можуть надійти до суду резонансні справи щодо розкрадань в оборонці, стосовно Іловайська та Дебальцевого? Яка роль свідка Петра Порошенка у гальмуванні розслідування таких справ? Коли суд отримає для розгляду справу ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (колишнє прізвище Свинарчук)? Чи зустрічає він свого «сусіда» за місцем проживання – експрем’єра Миколу Азарова? Про це заступник генпрокурора України Віктор Чумак розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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