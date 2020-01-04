Чумака призначили на посаду заступника генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади військового прокурора та призначив його своїм заступником.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генерального прокурора.

Чумака було звільнено в зв’язку з ліквідацією військової прокуратури через реформу ГПУ. З 2 січня починає функціонувати Офіс генпрокурора.

Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет імені Шевченка за спеціальністю «Правознавство». До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році – очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го (висувався від БПП) скликань. У 2014-2016 роках він був у складі фракції партії «Блок Петра Порошенка».

З 2012 року працював на посаді голови комітету Верховної ради з питань протидії запобігання корупції, а з 2014 року – заступника голови комітету з питань запобігання і проти корупції.

10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на посаду заступника генерального прокурора – головного військового прокурора.