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Ігор Кондратюк: слова «агресор» і «Росія» – синоніми

Наскільки його розчулила Світлана Лобода своїми переживаннями за «цю країну»? Чи не надто він категоричний в оцінці «пташки» Ані Лорак, яка після тайм-ауту залетіла «дарувати любов» Україні? Чи сів би він зараз за один суддівський стіл талант-шоу навіть не з Сергієм Сосєдовим, а наприклад з Андрієм Макаревичем? Держава-агресор – заслуга тільки президента Володимира Путіна та його оточення? А роль більшості росіян – наскільки вони шанують «братську» Україну? Чи варто бути прискіпливим до російських співаків? Може справедливий афоризм, що «артистів, кучерів та повій чіпати не можна»? Про це і не тільки говорили в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода з музичним продюсером, телеведучим, блогером Ігорем Кондратюком. Про його нібито «порохоботство» і критику Володимира Зеленського говорили теж.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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