Президент України Володимир Зеленський називав Арсена Авакова «потужним міністром». Міністр внутрішніх справ Аваков працює на посаді уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми із розслідуванням резонансних справ. Журналісти телепроєкту «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») зібрали реакції українців та їхні оцінки діяльності чинного голови МВС України. Чи повинен Арсен Аваков піти у відставку? Дивіться в опитуванні «Настоящего времени».