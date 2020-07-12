Мовний омбудсмен: роль Авакова дуже важлива для сучасної історії України

Новопризначений Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова «дуже важлива для сучасної історії України».

«Тут треба говорити про роль особистості в історії. Ви знаєте, у нас також було дуже багато міністрів освіти і науки, але частина з них увійшла в історію, а частина з них, на превеликий жаль, так і не змогла дотягнутися, частина навіть не мешкає в Україні. Тому те, що стосується ролі МВС і безпосередньо роль Арсена Борисовича, вона є дуже важлива для сучасної історії України», – заявив Кремінь в ефірі програми «Суботнє інтерв'ю».

Він наполягає, що Аваков може використовувати інші мови, але все ж він виступає українською.

«Я можу навести такі приклади. Вчора (інтерв’ю записувалось 9.07 – ред.) відбулося засідання Кабміну України. Арсен Борисович виступав на тому засіданні українською мовою. Під час свого крайнього виступу у Верховній Раді України міністр внутрішніх справ, доповідаючи під час засідання і години запитань до уряду, виступав українською мовою. Тому в мене тут, скажемо так, своє ставлення. Міністр виступає українською мовою. Він може використовувати в тому числі і інші мови», – додав Кремінь.