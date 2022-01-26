Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Події

Зневоднений край

Жителі селища Єланець запевняють – у них найдорожча вода в усій Україні, кубометр коштує майже 175 гривень. Чиновники ж, навпаки, кажуть, що вода тут найдешевша. Формально вода – є, але насправді її – немає.

Центрального водопостачання тут немає уже майже 20 років. Чиновники порахували, що воно нерентабельне. Труби вирізали – вода закінчилася.

Люди чекають снігу чи дощу, як манни небесної. Для води, яку доставляють до Єланця тільки водовозами, тут є спеціальні резервуари.

Басини – місцевий винахід, вони скрізь – на тротуарах та навіть клумби. У цих бетонних конструкціях кожна сім'я зберігає власну воду. Часто черга на отримання води – на кілька днів, а то і тижнів.

  • Зображення 16x9

    Антоніна Маровді

    Керівник і автор проєкту #ВУкраїні (спільний телепроєкт документальних репортажів Української служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время»).

    Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «телевізійна журналістика». Магістр. Працюю з Радіо Свобода з 2016 року. Сценарист фільму «Вантаж 200. Дорога додому».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG