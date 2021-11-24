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Життя після Афганістану

Україна прийняла близько 5000 біженців з Афганістану. Більше того, Головне управління розвідки навіть організувало спецоперацію, під час якої українські розвідники вийшли до міста, щоб супроводжувати людей. Біженці з Афганістану в Україну прибували і раніше. Загалом афганці були серед трьох найчисленніших груп і становлять третину від загальної кількості біженців. Зараз у країні їх проживає близько 5000, трохи менше половини – нелегально. Чому їм так важко отримати громадянство? Та які умови запропонували в Україні?

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    Антоніна Маровді

    Керівник і автор проєкту #ВУкраїні (спільний телепроєкт документальних репортажів Української служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время»).

    Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «телевізійна журналістика». Магістр. Працюю з Радіо Свобода з 2016 року. Сценарист фільму «Вантаж 200. Дорога додому».

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