Борис Джонсон – прем’єр-міністр Великої Британії. Що це означає для України?

Борис Джонсон – новий прем’єр-міністр Великої Британії. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що очікує на першу зустріч із Джонсоном і готовий зміцнювати українсько-британські відносини. Як зміна лідера у Великій Британії вплине на підтримку України, зокрема, у протистоянні з Росією, Віталій Портников аналізує разом із заступником директора Інституту світової політики Миколою Бєлєсковим, послом України у Великій Британії Наталією Галібаренко та оглядачем Радіо Свобода Ростиславом Хотином у програмі «Ваша Свобода».