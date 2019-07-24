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24 Липень 2019, Київ 20:27
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Борис Джонсон – прем’єр-міністр Великої Британії. Що це означає для України?

Борис Джонсон – прем’єр-міністр Великої Британії. Що це означає для України?
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Борис Джонсон – новий прем’єр-міністр Великої Британії. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що очікує на першу зустріч із Джонсоном і готовий зміцнювати українсько-британські відносини. Як зміна лідера у Великій Британії вплине на підтримку України, зокрема, у протистоянні з Росією, Віталій Портников аналізує разом із заступником директора Інституту світової політики Миколою Бєлєсковим, послом України у Великій Британії Наталією Галібаренко та оглядачем Радіо Свобода Ростиславом Хотином у програмі «Ваша Свобода».

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