Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ і офіційно очолив британський уряд

Новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон відвідав Букінгемський палац та отримав аудієнцію в королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, повідомляє прес-служба королівської родини.

«Королева прийняла високоповажного члена парламенту Бориса Джонсона сьогодні вдень і запропонувала йому сформувати нову Адміністрацію. Пан Джонсон прийняв пропозицію Її Величності і поцілував їй руку після призначення його прем’єр-міністро та Першим лордом казначейства», – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Таким чином, Джонсон офіційно заступив на посаду прем’єр-міністра Сполученого королівства.

Прес-служба королівської родини також зазначає, що цього ж дня королева прийняла попередницю Джонсона на посаді лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Терезу Мей і затвердила її відставку.

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон.