Президент України Володимир Зеленський на Житомирщині зробив наганяй силовикам через бурштин. Він не вперше так спілкується з чиновниками. Перед парламентськими виборами дісталося «на горіхи» секретарю Бориспільської міськради. Дуже схоже у себе у Білорусі «виховує» посадовців президент Олекандр Лукашенко. Навіщо Україні «Бацька» Зеленський? Учасники програми «Ваша Свобода»: політолог Ігор Рейтерович; політтехнолог Сергій Гайдай; аналітик Українського Інституту майбутнього Ігар Тишкевіч. Ведучий: Олександр Лащенко.