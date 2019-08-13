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13 Серпень 2019, Київ 17:02
Події

Навіщо Україні «Бацька» Зеленський?

Ефір о 15:30

Президент України Володимир Зеленський на Житомирщині зробив наганяй силовикам через бурштин. Він не вперше так спілкується з чиновниками. Перед парламентськими виборами дісталося «на горіхи» секретарю Бориспільської міськради. Дуже схоже у себе у Білорусі «виховує» посадовців президент Олекандр Лукашенко. Навіщо Україні «Бацька» Зеленський? Учасники програми «Ваша Свобода»: політолог Ігор Рейтерович; політтехнолог Сергій Гайдай; аналітик Українського Інституту майбутнього Ігар Тишкевіч. Ведучий: Олександр Лащенко.

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