П'ять років і 13 тисяч загиблих. Коли завершиться війна на Донбасі?

Із квітня 2014 року до кінця 2018-го на Донбасі загинули близько 13 тисяч людей, констатує ООН. Минула доба у війні на Донбасі теж не була тихою. Про чотири порушення «перемир’я» противником заявили у штабі Операції об’єднаних сил і в угрупованні «ЛНР». П'ять років війни на Донбасі: 13 тисяч убитих. Скільки ще може тривати війна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили доброволець, боєць батальйону «Донбас» Дмитро Куліш і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.