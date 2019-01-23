Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Січень 2019, Київ 19:59
Відео

П'ять років і 13 тисяч загиблих. Коли завершиться війна на Донбасі?

П'ять років і 13 тисяч загиблих. Коли завершиться війна на Донбасі?
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:09 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Із квітня 2014 року до кінця 2018-го на Донбасі загинули близько 13 тисяч людей, констатує ООН. Минула доба у війні на Донбасі теж не була тихою. Про чотири порушення «перемир’я» противником заявили у штабі Операції об’єднаних сил і в угрупованні «ЛНР». П'ять років війни на Донбасі: 13 тисяч убитих. Скільки ще може тривати війна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили доброволець, боєць батальйону «Донбас» Дмитро Куліш і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG