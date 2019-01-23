​Російсько-європейське блокування триматиме, доки не припиниться окупація України і гібридні атаки на ЄС – Калнієте

Брюссель – У політичних відносинах Росії і ЄС настав час називати речі своїми іменами, бо період дипломатичної та ухильної мови завершився – такий заклик містить проект резолюції Європейського парламенту щодо стосунків між ЄС і Москвою, підготовлений латвійським євродепутатом Сандрою Калнієте. Тим часом серед зауважень інших парламентарів лунають заклики посилювати або, навпаки, пом’якшувати санкції. Вихідним пунктом подальших російсько-європейських відносин має бути цілковита відсутність ілюзій і підтримка російського громадянського суспільства, вважають євродепутати.

На сьогодні до цього проекту від різних політичних груп було надіслано 375 поправок. Більша частина з них стосується санкцій, впроваджених Європейським союзом проти Росії за незаконну анексію українського Криму та агресію на Донбасі.

На думку Сандри Калнієте, яку вона відобразила в своїй доповіді, важливо неухильно дотримуватися цих санкцій доти, доки Росія не повернеться до цілковитої поваги до міжнародних законів.

Доки Москва не поважатиме міжнародних норм, не припинить агресію проти України та інших держав, важливо продовжувати й посилювати ці санкції

«Доки Москва не поважатиме міжнародних норм, не припинить агресію проти України та інших держав, важливо продовжувати й посилювати ці санкції», – заявила Калнієте, представляючи свій звіт у Комітеті закордонних справ Європарламенту.

Вона додає, що головною думкою більшості надісланих від євродепутатів поправок, що стосуються санкційного тиску, є дотримування принципу «більше – за більше і менше – за менше».

Чимало парламентарів ставлять чимало питань щодо де-факто припиненої «Угоди про співробітництво й партнерство ЄС – Росія», пояснила доповідач із питання російсько-європейських політичних стосунків.

«Я закликаю, щоб це припинення тривало й далі. Інші хочуть завершення цього припинення або заміни наявної угоди іншими політичними рамками європейсько-російських відносин», – каже латвійський європарламентар.

Простору для нормалізації дуже мало

Втім, на думку Сандри Калнієте, простору для нормалізації відносин між ЄС і Росією під владою президента Володимира Путіна дуже мало.

Доки росіяни продовжують окупацію частини України і продовжують гібридні атаки проти країн Європи, повернення стосунків у нормальні береги бути не може

«Доки росіяни продовжують окупацію частини України і продовжують гібридні атаки проти країн Європи, повернення стосунків у нормальні береги бути не може», – переконана євродепутат.

При цьому широку підтримку членів Європарламенту має теза: обов’язково повинні бути імплементовані мінські угоди і «нормандський формат» (зусилля для деескалації спільними зусиллями Німеччини, Франції, України і Росії – ред.) має продовжувати свою роботу.

«Колеги, зокрема, закликають до прямого залучення ЄС до справи завершення війни на сході України й водночас розміщення миротворчих сил на Донбасі», – каже Сандра Калнієте.

Окремим питанням також є доля проекту російського «Газпрому» – газогону в обхід України «Північний потік-2».

«Якщо, на мою думку, доки цей газопровід не відповідатиме європейським енергетичним нормам, його реалізація неможлива, то інші, здебільшого з політичних груп лівого спрямування, цього не підтримують», – пояснила латвійський політик.

Які зауваження і коментарі євродепутатів до звіту Калнієте?

Лійса Яаконсаарі (Фінляндія, Альянс прогресивних соціалістів і демократів) вважає, що слід розблокувати зупинені відносини між ЄС та росіянами, створивши нові рамки.

«Ми маємо створити нові рамки політичного діалогу з Росією, щоб обговорювати в першу чергу безпекові питання і сфери наших спільних інтересів, які можуть відновити довіру», – каже вона.

Одним із недоліків звіту Сандри Калнієте, на думку фінського європарламентаря, є відсутність положення про стосунки влади Росії з екстремістськими політичними групами.

Тут не вистачає пункту про одне з наших великих занепокоєнь: зв’язки російської влади з крайніми правими і націоналістичними партіями. Це створює загрозу засадничим цінностям ЄС

«Тут не вистачає пункту про одне з наших великих занепокоєнь: зв’язки російської влади з крайніми правими і націоналістичними партіями разом із націоналістичними урядами, на кшталт Угорщини. Це створює загрозу засадничим цінностям ЄС», – каже Яаконсаарі.

Чарльз Таннок (Великобританія, Група консерваторів і реформістів) каже, що доповідач добре знає Росію, яка «проводить експансивну політику, втручається на Донбасі, відіграє воєнну роль в Сирії, дестабілізує Чорногорію, здійснила атаку у Великобританії в «справі Скрипалів».

Чітко видно, що наразі Росія не є нашим другом. Неможливо вважати стратегічним партнером країну, доки вона поводиться таким агресивним способом

«Чітко видно, що наразі Росія не є нашим другом. Неможливо вважати стратегічним партнером країну, доки вона поводиться таким агресивним способом. Не має бути ніяких нових каналів співробітництва з Росією, а ті, що існують, слід зменшити до мінімуму», – вважає євродепутат.

Ребекка Гармс (Німеччина, Група «Зелених» та Вільного європейського альянсу) вітає формулювання доповідача щодо загроз, яку Росія становить для ЄС.

«Вона здійснює чимраз більше військових втручань у країнах нашого «Східного сусідства» та наших країн-партнерів. Доповідач добре описала кроки, як протидіяти агресії, і змалювала шляхи, якими слід іти для кращого розуміння між громадянами Росії і громадянами країн ЄС. Я підтримую рекомендації для поглиблення взаємодії з російським громадянським суспільством», – каже Гармс.

​Пятрас Ауштрявічус (Литва, Альянс демократів і лібералів за Європу) вважає, що відправним пунктом цього звіту має бути те, що у відносинах із Росією слід не мати ілюзії, а базуватися на реальності й практичному підході.

Ми Росію не змінимо. Ми є свідками зруйнованої довіри між нами й російською стороною. При цьому Росія не має ніякого бажання відновити цю довіру

«Ми Росію не змінимо. Ми є свідками зруйнованої довіри між нами й російською стороною. При цьому Росія не має ніякого бажання відновити цю довіру, тож ми не повинні нарікати на себе, що у нас немає практичного діалогу з Москвою. Росія пішла шляхом самоізоляції від євроустанов, Ради Європи і так далі, і в цьому не наша вина. Тож, як на мене, Угода про стратегічне партнерство є порожньою. Нарешті, щодо закликів установити стосунки з Євразійським економічним союзом – гадаю, ми не розуміємо, про що йдеться: цей союз – це не що інше, як «Росія-плюс», це простір, у якому домінує Росія. Навіщо зв’язуватися із тим, що є «заднім двором» російських інтересів?» – питає Ауштрявічус.

​Марек Юрек (Польща, Група консерваторів і реформістів) вважає, що майбутня резолюція щодо політичних відносин Росії та ЄС має врахувати, що Москва успадкувала модель і підходи радянських часів.

Ми не можемо, як це було в попередніх резолюціях, ігнорувати «більшовицький підхід» Росії

«Ми не можемо, як це було в попередніх резолюціях, ігнорувати «більшовицький підхід» Росії. Ми не можемо не помічати відновлення і прославляння в Росії комуністичного минулого. Зверніть увагу й на Білорусь, яку Росія намагається примусити відмовитися від своєї незалежності, використовуючи тиск через енергетику. І якщо росіяни припинять підтримувати таким чином Білорусь, Євросоюз повинен одразу піти цій країні на допомогу», – закликає польський євродепутат.