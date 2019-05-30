Зеленського влаштовує уряд Гройсмана – Карпунцов

Володимир Гройсман залишається на посаді прем'єр-міністра України. У Верховній Раді не вистачило голосів за його відставку. Постанову підтримали лише 97 депутатів. Раніше Гройсман написав заяву на звільнення. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки. Про події у парламенті, його взаємодію із президентом, а також законодавчі ініціативи Володимира Зеленського, Віталій Портников обговорював у програмі «Ваша Свобода» з народним депутатом України Валерієм Карпунцовим та представником команди президента Зеленського Іриною Венедиктовою.