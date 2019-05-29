На сайті Ради оприлюднений проект постанови про відставку Гройсмана

На сайті Верховної Ради оприлюднений проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Проект документа зареєстрований головою комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Русланом Князевичем.

20 травня Гройсман заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.

Питання про відставку Кабміну парламент планує розглянути 30 травня.