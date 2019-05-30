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30 Травень 2019, Київ 15:00
Новини | Політика

Депутати не змогли відправити Гройсмана у відставку

Володимир Гройсман заявив про намір піти у відставку 20 травня

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Верховна Рада України не задовольнила заяву про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Постанову про відставку на засіданні 30 травня підтримали 97 народних депутатів за необхідних 226.

20 травня Гройсман заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.

При цьому прем’єр-міністр заявляв, що після відставки його уряд продовжить працювати в «антикризовому режимі».

«Після того, як парламент прийме мою відставку і проголосує, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем’єр-міністром до створення нового уряду, так само продовжують працювати всі міністри», – сказав Гройсман в інтерв’ю телеканалу ICTV ввечері 26 травня.

На 21 липня, згідно з указом президента України, призначені дострокові вибори Верховної Ради.

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