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20 липня 2020, Київ 23:49
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В Одесі і на роботі: як народні депутати збираються провести свої відпустки? (відео)

В Одесі і на роботі: як народні депутати збираються провести свої відпустки? (відео)
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В Одесі і на роботі: як народні депутати збираються провести свої відпустки? (відео)

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17 липня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков урочисто закрив чергову сесію парламенту і в депутатів до вересня – офіційна відпустка. Як парламентарі збираються провести відпустку? Та чи планують виходити на позачергові сесії, якщо такі будуть? Принаймні на 21 липня вже заплановане позачергове засідання Верховної Ради.

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