17 липня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков урочисто закрив чергову сесію парламенту і в депутатів до вересня – офіційна відпустка. Як парламентарі збираються провести відпустку? Та чи планують виходити на позачергові сесії, якщо такі будуть? Принаймні на 21 липня вже заплановане позачергове засідання Верховної Ради.