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20 липня 2020, Київ 20:46
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Законопроєкт Бужанського, падіння рейтингів та зарплати депутатів: пресконференція Дмитра Разумкова (відео)

Законопроєкт Бужанського, падіння рейтингів та зарплати депутатів: пресконференція Дмитра Разумкова (відео)
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Законопроєкт Бужанського, падіння рейтингів та зарплати депутатів: пресконференція Дмитра Разумкова (відео)

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20 липня спікер парламенту Дмитро Разумков зібрав журналістів у стінах сесійної зали Верховної Ради для підсумкової пресконференції. Що думає голова Ради про законопроєкт «слуги народу» Максима Бужанського про мову? Чи вважає за необхідне підняття зарплат для народних депутатів? Як пояснює високий рівень недовіри до Верховної Ради? Та які політичні амбіції і плани має сам? На ці та інші теми Дмитро Разумков спілкувався зі ЗМІ майже дві години. Радіо Свобода зібрало всі найважливіші та найцікавіші його відповіді у короткому огляді на 9 хвилин.

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