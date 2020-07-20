Зараз у Раді немає законопроєктів про вибори на окупованих територіях – Разумков

Наразі у Верховній Раді немає законопроєктів щодо виборів у тимчасово окупованих територіях, сказав спікер парламету Дмитро Разумков під час прес-конференції 20 липня.

«Наскільки мені відомо, станом на сьогодні таких законопроектів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях, як Криму, так і Донбасу, поки що на розгляді Верховної Ради немає», – повідомив він.

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При цьому Разумков додав, що, на його особисту думку, вибори по всій території суверенної держави «повинні відбуватися згідно з єдиним законом».

На уточнення журналістів він додав, що наразі жодних додаткових законопроєктів про особливий статус Донбасу в парламенті також немає.

«Якби такі законопроєкти були, ви б їх обов’язково побачили», – додав спікер Верховної Ради.​

Згідно з Постановою про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році від 15 липня, вибори на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, будуть призначені «в установленому окремими законами порядку та строки», за низки умов.

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Зокрема, для цього необхідним є «припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України», а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України, відновлення повного контролю України за державним кордоном України, роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України. Також не проводяться вибори депутатів обласних рад у Донецькій і Луганській областях у зв’язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, сіл і селищ, міст Донецької та Луганської областей.