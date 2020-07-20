Українців, які не довіряють президентові Зеленському, більше, ніж тих, хто йому довіряє – світова преса

Щоденник Великої Британії Daily Express пише про російські військові маневри поблизу України і вплив цих кроків Кремля на відносини Москви зі США та з Європою.

Британське видання ділових кіл BNE Intellinews пише про падіння довіри до президента України Володимира Зеленського.

Інформаційне видання Італії Formiche пише про заклик заступника посла України в Італії зупинити Росію на Донбасі.

Британський щоденник Daily Express друкує статтю «Російська загроза: Путін приводить 150 тисяч російських вояків у стан бойової готовності поблизу України». Лондонське видання пише, що Росія привела 150 тисяч своїх військових і більш ніж 100 військових кораблів у стан бойової готовності за наказом президента тієї країни Володимира Путіна під час «драматичної ілюстрації загострення міжнародного напруження». За визначенням офіційної Москви, ці маневри нібито мають на меті забезпечити надання відповіді на те, що Кремль називає «терористичною загрозою у південно-західній Росії». Проте накопичення російського війська поблизу кордонів України, як зазначає щоденник, не пройде непоміченим на Заході. Загалом, як пише британська газета, у цих навчаннях бере участь 106 російських бойових суден, більш ніж 26 тисяч одиниць важкого озброєння та 414 військових літаків російського Південного та Західного військових округів.

Daily Express наводить слова міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, який заявив, що під час маневрів буде проведено 56 тактичних вправ для особового складу задіяних підрозділів російського війська. Тим часом, додає британське видання, «проросійські сепаратисти» і надалі ведуть бойові дії проти українського війська на Донбасі. Згідно із заявою базованої у США Ради з міжнародних відносин, і зокрема її відділу глобальних конфліктів, розвиток ходу бойових дій в Україні постає ризиком у плані погіршення американсько-російських відносин і подальшої ескалації напруження, якщо Росія і надалі поширюватиме свою військову присутність в Україні. У заяві додається, що дії Росії посилили побоювання щодо намірів Кремля стосовно Східної Європи, а будь-які дії Росії проти країни-члена НАТО призведуть до відповіді з боку США як союзника країн-членів НАТО. Британське видання завершує, зазначаючи, що конфлікт в Україні посилив напруженість у відносинах Росії зі США та у відносинах Москви з Європою, помітно ускладнивши перспективи обопільної співпраці у питаннях боротьби з тероризмом і контролем над озброєннями.

«Російська загроза: Путін приводить 150 тисяч російських вояків у стан бойової готовності поблизу України»

Інформаційне видання Iталії Formiche публікує статтю «Зупиніть Росію на Донбасі. Заклик заступника посла України Воловниківа». У матеріалі зазначається, що радник-посланник посольства України в Італії Дмитро Воловників заявив, що російські військові сили, які окупували частину Донбасу, і надалі з особливим цинізмом щодня порушують Мінські мирні угоди. Росіяни, за словами Воловниківа, навіть стріляють по українських лікарях, які мають розпізнавальні знаки Червоного Хреста. Видання додає, що саме українські медики були обстріляні з боку проросійських бойовиків 13 липня. Італійський щоденник пояснює, що російські окупаційні сили, які визначаються журналістами подекуди як «сепаратисти» або «проросійські бойовики», складаються з місцевих колаборантів і так званих «добровольців» з Російської Федерації. Все це, як пише італійське видання, відбувається за умов того, що командири і загалом штаб командування цими силами складається з високих чинів Південного військового округу російського війська, чия штаб-квартира розташована у російському місті Ростов-на-Дону.

Formiche додає: «повертаючись до боягузького обстрілу» українських лікарів у зоні збройного конфлікту на Донбасі, варто сказати, що все це сталося тоді, як медики намагалися винести з поля бою тіло вбитого українського солдата. Внаслідок цього один з українських лікарів отримав смертельне поранення. Італійське видання наголошує, що український медик мав на собі білий шолом ОБСЄ (знак, який визнано, згідно з міжнародними конвенціями). Автоматний вогонь, який вразив українського лікаря, був з трьох сторін, що свідчило, як пише видання, про звичайне холоднокровне вбивство. Далі Formiche наводить слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який заявив, що, з правничої точки зору, тут йдеться про воєнний злочин, тоді як, з точки зору моралі, все це постає варварським вчинком. Водночас, як зазначає видання, заступник посла України в Італії Воловників каже, що Київ звертається до міжнародної спільноти з проханням втрутитись у розв’язання конфлікту на сході України, здійснивши подальший тиск і посиливши економічні санкції проти Кремля, аби Росія вивела своїх вояків з української території і залишила Україну у спокої. У міжчассі, як пише італійський щоденник, проросійські сили на сході України ведуть активну кампанію набору до своїх збройних формувань, нав’язуючи свою пропаганду на окупованих теренах. Ясна річ, як підкреслює видання, бойовики намагаються посилити свої лави, що аж ніяк не свідчить про їхнє бажання пристати на припинення вогню і відвести сили. Водночас проросійські бойовики і надалі мінують лінію фронту на Донбасі, що, за даними Данської організації розмінування, перетворює цю частину України у найзамінованішу територію світу.

«Зупиніть Росію на Донбасі. Заклик заступника посла України Воловниківа»

Британське видання бізнесових кіл BNE Intellinews друкує матеріал «Більше людей, які не довіряють президентові України, ніж тих, хто йому довіряє». Видання зазначає, що вперше, відколи президент України Володимир Зеленський обійняв посаду глави держави у травні 2019 року, більше опитаних громадян України (а це 48,6%) заявили, що не довіряють йому, ніж тих, хто висловив йому довіру (44,2%) опитаних українців. Також 40,5% опитаних вважають, що президент Зеленський є чесною і порядною людиною, проте цього не можна сказати про членів його команди, мовиться далі. Такі дані, як пише британське видання, оприлюднив спонсорований західними партнерами Центр Разумкова і фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Ще 32,8% опитаних погоджуються з тезою, що ані Зеленський, ані більшість його політичної команди не є чесними і порядними людьми. BNE Intellinews веде далі, вказуючи, що жодна з політичних постатей України не має переважної довіри населення.

Британське видання пише, що коли б президентські вибори в Україні проводились зараз, приблизно 37% громадян України віддали б свої голоси за Зеленського, 17% проголосували б за, як визначає BNE Intellinews, «пропутінського» Юрія Бойка і 15% за «пронатовського» Петра Порошенка. Згідно з опитуванням, Зеленський би переміг обох своїх опонентів у другому раунді. Далі британське видання наводить слова Зенона Завади, аналітика базованої у Києві брокерської фірми Concorde Capital, який каже, що результати опитування схожі з результатами ще одного опитування, яке було проведене наприкінці червня. Завада також зазначає, що політичні оглядачі одностайно погоджуються, що показники схвалення і довіри до Зеленського мають зазнати подальшого падіння. На думку Завади, єдине, що допомагало зберегти показники схвалення президента Зеленського впродовж тривалого часу, був його бренд відомої постаті, що, у свою чергу, також може зазнати подальшого руйнування. Насамкінець, британське видання наводить слова Зенона Завади, який каже, що дехто говорить про те, що коли рівень довіри і підтримки Зеленського впаде нижче від 20%, він подасть у відставку. На думку Завади, саме наступного року існує ймовірність такого розвитку подій у вимірі 50 на 50. У цьому сенсі, як зазначає аналітик, було б корисно, якби опитування поставило запитання, за кого саме голосуватимуть українські виборці у другому турі президентських виборів, якщо вибір постане між Бойком та Порошенком.

«Більше людей, які не довіряють президентові України, аніж тих, хто йому довіряє»