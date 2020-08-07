Вибори у Білорусі: шахрайство та фальсифікації на дільницях (відео)
У Білорусі почалося п'ятиденне дострокове голосування перед президентськими виборами 9 серпня. За п'ять ночей до основного дня голосування виборчі урни повністю залишаються без нагляду. Опозиція закликає людей не голосувати достроково. Вони стверджують, що це частина витонченої системи фальсифікації результатів виборів, яка утримує президента Олександра Лукашенка при владі останні 26 років.
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Віталій Портников
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